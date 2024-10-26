МО РФ: российские силы предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курскую область

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в Курской области была предотвращена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через государственную границу в направлении населенного пункта Новый путь.
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