Дан старт заявочной кампании Национальной премии «Патриот»

Началась регистрация участников на Национальную премию «Патриот», проводимую федеральным государственным бюджетным учреждением молодежной политики «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» Росмолодежи.
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