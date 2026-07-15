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Закон, порядок, государство

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Дан старт заявочной кампании Национальной премии «Патриот»

Началась регистрация участников на Национальную премию «Патриот», проводимую федеральным государственным бюджетным учреждением молодежной политики «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» Росмолодежи.

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