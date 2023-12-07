Экономика Австралии выросла в III-м квартале выше прогноза

ВВП Австралии в третьем квартале вырос больше, чем прогнозировали экономисты, опрошенные Reuters. По их оценкам, континентальная экономика должна была подняться на 1,8%, те, остаться на уровне II-го квартала.
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