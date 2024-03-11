Противник на сегодня готовил рейд крупной группы с бронетехникой в Белгородскую область.Группа была своевременно вскрыта и обработана различными средствами огневого поражения.
Попытка рейда в Белгородскую область
Комментарии
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Сергей Елисеев
Всех, кто покушается на наши территории в пыль огнём и всеми средствами поражения. Так держать наши славные воины!
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16 час.
владимир рябченко
на ВС уповаем...
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14 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Враги России должны быть уничтожены, а ВС России успехов и победы над укронацистами и блоком НАТО
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8 час.
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