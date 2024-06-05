Накануне появилась информация о первых последствиях применения ВСУ 227-мм высокоточных РСЗО HIMARS с управляемыми реактивными снарядами M30/31A1 GMLRS на Белгородском направлении.
Сколько «Панцирей» и «Буков» нужно для отражения ударов по Белгородской области
Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Всё более склоняюсь к мысли, что нам необходимы двухбалочные дирижабли, специализированные именно на ПВО, с хорошими РЛС кругового обзора, большим числом ракет в ПУ и быстрыми контейнерами перезарядки направляющих. Добавим туда большой объём панелей солнечных батарей и получаем автономную, роботизированную (с минимумом экипажа) - систему ПВО с преимуществом по обнаружению маловысотных целей.
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