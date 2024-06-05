Сколько «Панцирей» и «Буков» нужно для отражения ударов по Белгородской области

brigadier21 Snytsarienko

Всё более склоняюсь к мысли, что нам необходимы двухбалочные дирижабли, специализированные именно на ПВО, с хорошими РЛС кругового обзора, большим числом ракет в ПУ и быстрыми контейнерами перезарядки направляющих. Добавим туда большой объём панелей солнечных батарей и получаем автономную, роботизированную (с минимумом экипажа) - систему ПВО с преимуществом по обнаружению маловысотных целей.