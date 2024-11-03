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От правительства ФРГ потребовали разъяснений из-за сообщений о немецких военных на Украине

От правительства ФРГ потребовали разъяснений из-за сообщений о немецких военных на Украине

Члены бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) потребовали от федерального правительства ФРГ разъяснений после ряда сообщений СМИ о присутствии немецких солдат на Украине.

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