Решетников: G20 продвинулась в понимании проблем с реформой ВТО и торговлей

Встреча министров G20 в Милуоки завершилась сдержанным прогрессом: стороны лучше поняли позиции по реформе ВТО и торговым барьерам, но прорывных соглашений не достигли.
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