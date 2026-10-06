Суд Самары отправил осужденную за наркотики кыргызстанку на родину

Куйбышевский районный суд Самары удовлетворил представление ФСИН о передаче Кыргызстану гражданки этой страны, осуждённой на 11 лет колонии общего режима за покушение на сбыт наркотиков.
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Охренеть? Гадила она у нас? Какая нахрен "родина"? У нас же у преступников нет национальности? А хитрожопых " отпускателей" тоже на родину выгоним? В Израэль?