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Царьград

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Суд Самары отправил осужденную за наркотики кыргызстанку на родину

Суд Самары отправил осужденную за наркотики кыргызстанку на родину

Куйбышевский районный суд Самары удовлетворил представление ФСИН о передаче Кыргызстану гражданки этой страны, осуждённой на 11 лет колонии общего режима за покушение на сбыт наркотиков.

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Новый комментарий от пользователя
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Андрей

Охренеть? Гадила она у нас? Какая нахрен "родина"? У нас же у преступников нет национальности? А хитрожопых " отпускателей" тоже на родину выгоним? В Израэль?