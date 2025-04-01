"Выслать всех!" Кого депутат Матвеев назвал "волчьими стаями" и опубликовал их число

Гулька

Эти шакалята потихоньку становятся проблемой во все городах, селах... По одиночке они не ходят, задирают одиноких и более слабых, нападают скопом... Там нет никаких тормозов. Ум отсутствует начисто. Таких слов, как дисциплина, порядочность, вежливость, культура... для них не существует. Это дикая стая шакалов или гиен, живущая только по своему закону.