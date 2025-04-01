Депутат Матвеев, ссылаясь на полученные им данные МВД, сообщает, что, оказывается, у нас в стране насчитывается почти 800 тысяч несовершеннолетних мигрантов и лишь 25% посещают детские сады и учебные заведения.
"Выслать всех!" Кого депутат Матвеев назвал "волчьими стаями" и опубликовал их число
Комментарии
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Гулька
Эти шакалята потихоньку становятся проблемой во все городах, селах... По одиночке они не ходят, задирают одиноких и более слабых, нападают скопом... Там нет никаких тормозов. Ум отсутствует начисто. Таких слов, как дисциплина, порядочность, вежливость, культура... для них не существует. Это дикая стая шакалов или гиен, живущая только по своему закону.
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7 час.
Александр Анпилов
Высылать ! Вместе с родителями.
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5 час.
Владимир Пилигрим
Сорняки выкорчевывают с корнем!!!
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1 час.
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