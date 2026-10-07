Телеграм отказывается бороться с пропагандой наркотиков

Мессенджер Telegram отказывается взаимодействовать с российской полицией в борьбе с пропагандой наркотиков (с) МВД РФТак сказать анонс дальнейших ограничений, которые скорее всего появятся уже этой осенью.
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