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Машук-КМВ – Динамо Ставрополь где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры ФОНБЕТ Кубок России 4 сентября

Машук-КМВ – Динамо Ставрополь где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры ФОНБЕТ Кубок России 4 сентября

В среду, 4 сентября, сыграют Машук-КМВ и Динамо Ставрополь в раунде 3 ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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