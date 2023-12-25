Ивлеева попыталась откупиться, но это не помогло. Все решения приняты и до марта эстрада и сфера блогеров будут вычищены

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Два дня назад мы написали статью о том, что с нашей точки зрения, вся эта ситуация с "ивлеевской вечеринкой", ни что иное, как работа специальных служб, с целью показать истинное лицо "артистов", и последующего значительного снижения популяризации этого "эстрадно-блогерского" сообщества.
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