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Ивлеева попыталась откупиться, но это не помогло. Все решения приняты и до марта эстрада и сфера блогеров будут вычищены

Ивлеева попыталась откупиться, но это не помогло. Все решения приняты и до марта эстрада и сфера блогеров будут вычищены

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Два дня назад мы написали статью о том, что с нашей точки зрения, вся эта ситуация с "ивлеевской вечеринкой", ни что иное, как работа специальных служб, с целью показать истинное лицо "артистов", и последующего значительного снижения популяризации этого "эстрадно-блогерского" сообщества.

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Комментарии
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vkazachev
уже развратили!🤮
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59 мин.
реванш
Не могу ни как понять связь Путин-Песков, или кто то кому то что то должен? Рядом с президентом такая тва... Своими выходками и некоторыми высказываниями он же просто гладит имиджу ВВП. Или это то все многоходовки очередные?)
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22 мин.
реванш
Извините, не гладит а ГАДИТ!
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21 мин.

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