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Курские новости

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МО показало кадры применения новейшего БПЛА «Молния-2» в Курской области

МО показало кадры применения новейшего БПЛА «Молния-2» в Курской области

Новый аппарат применяют в ходе выполнения боевых задач на Курском фронте, сообщили в Минобороны РФ. Военное ведомство сняло кадры боевой работы новейших ударных беспилотников самолетного типа «Молния-2» по ВСУ в Курском приграничье.

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