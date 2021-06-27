Я так люблю тебя

Раскатистое, р-р-р-р! как гром, неожиданный на спокойной лазури неба, проваливается в захватывающее дух, восхищенное о-о-о-о, а потом резко звенит острое, опасное, как шипы на гордом цветке З-З! и апофеоз - восторженный выдох в одобрительное брависсимо а-а-а-а! Ро-за…Почему отец назвал тебя этим именем? Неужели он тогда, в малышке, рожденной в сложное, тревожное время, разглядел необыкновенно привлекательную будущую девушку? Великолепную, опасную в спокойной и будоражащей воображение аристократической красоте женщину? И не потому ли она способна мгновенно покорить сердце мужчины на всю жизнь, и стать ему верной преданной женой.