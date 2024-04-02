Заявление МИД России в связи с ударом по зданию Консульства Ирана в Дамаске. Вечером 01 апреля ВВС Израиля нанесли удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске.
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Заявление МИД России в связи с ударом по зданию Консульства Ирана в Дамаске. Вечером 01 апреля ВВС Израиля нанесли удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске.
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