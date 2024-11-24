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В ВСУ предрекли полную потерю контроля над подконтрольными Киеву частями ДНР

В ВСУ предрекли полную потерю контроля над подконтрольными Киеву частями ДНР

Командир взвода батальона «Волки Да Винчи» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Деркач рассказал, что российские военные могут полностью освободить подконтрольные Киеву части территории Донецкой народной республики (ДНР) еще до начала зимы.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Подконтрольными Киеву частями ДНР - заголовок то какой мудрый! Бойцам ВСУ не стоит сдаваться, а должны держаться до последнего, как и сказал дед Спотыкач!
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15 час.

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