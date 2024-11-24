Командир взвода батальона «Волки Да Винчи» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Деркач рассказал, что российские военные могут полностью освободить подконтрольные Киеву части территории Донецкой народной республики (ДНР) еще до начала зимы.
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