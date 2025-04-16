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Гороскопы и вера: почему астрология несовместима с христианством — разъяснение священника из Воронежа

Гороскопы и вера: почему астрология несовместима с христианством — разъяснение священника из Воронежа

Гороскопы и вера: почему астрология несовместима с христианством — разъяснение священника из Воронежа Ирина ВальковаВопрос отношения к гороскопам и астрологии остаётся актуальным и по сей день, несмотря на то, что человечество вступило в эпоху высоких технологий и научного прогресса.

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