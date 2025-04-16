Гороскопы и вера: почему астрология несовместима с христианством — разъяснение священника из Воронежа Ирина ВальковаВопрос отношения к гороскопам и астрологии остаётся актуальным и по сей день, несмотря на то, что человечество вступило в эпоху высоких технологий и научного прогресса.