Турнир претенденток. 7-й тур. Горячкина сыграет с Тань Чжунъи, Лагно встретится с Сулимовой и другие партии

Турнир претенденток Торонто, Канада 6-й тур Начало партий – 21:30 по московскому времени. Екатерина Лагно (Россия) – Нургюл Салимова (Болгария) Александра Горячкина (Россия) – Тань Чжунъи (Китай) Анна Музычук (Украина) – Хампи Конеру (Индия) Лэй Тинцзе (Китай) – Рамешбабу Вайшали (Индия) Турнирное положение: Тань Чжунъи – 4,5, Горячкина – 4, Лагно – 3,5, Лэй Тинцзе, – 3, Вайшали, Салимова – по 2,5, Конеру, Музычук – по 2.
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