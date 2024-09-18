Как работает освещение на телебашне «Кок-Тобе» в Алматы

На алматинской телебашне «Кок-Тобе» применены международные технологии освещения. Специалисты компании-подрядчика, занимающейся освещением телебашни отметили, что на таких архитектурных сооружениях, как телебашня «Кок-Тобе», в мировой практике принято устанавливать медиафасады, управляемые специализированным программным обеспечением.
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