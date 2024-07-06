«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ривер Плейта»

Эсекьель Барко в скором времени станет игроком «Спартака». Руководство «Спартака» договорилось о подписании контракта с полузащитником «Ривер Плейта» Эсекьелем Барко, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.
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