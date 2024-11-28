Медвежьи услуги: новая «Эммануэль» и возвращение Паддингтона

В российском кинопрокате сразу две большие фестивальные премьеры. Из Канн до зрителей долетела «Птица» Андреа Арнольд с Барри Кеоганом в главной роли, а с Венецианского кинофестиваля — «Мария», где Анджелина Джоли сыграла умирающую оперную диву Марию Каллас.