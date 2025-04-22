В России тонущие ученые ночь провели на крышах вездеходов среди ледяной воды

В Хабаровском крае ученые 17 часов провели на крышах вездеходов ради спасения В Хабаровском крае геологи 17 часов провели на крышах двух полузатонувших вездеходов посреди ледяной воды после того, как провалились под лед.
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