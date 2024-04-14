«МЕМЕТИЧЕСКАЯ ВОЙНА» ДЖЕФФА ДЖИСИ«Агрессивная коммуникационная тактика и широкая война посредством троллинга и мемов — это необходимый, дешевый и простой способ разрушить привлекательность и моральный дух наших врагов», - так определил Джиси «меметическую войн» в 2015 году.
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