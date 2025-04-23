Представлен новый Lexus ES: уникальная начинка и огромные экраны

На автосалоне в Шанхае дебютировала перспективная четырёхдверка. Lexus подчёркивает, что речь идёт о «глобальной» модели, но пока седан находится в статусе концепта: начало продаж запланировано на середину 2026 года.
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