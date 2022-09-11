Здоровье в наших руках

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12 сентября 1830 года а. с. Пушкин отправляется в имение своего отца болдино принимать во владение свою часть наследства.

12 сентября 1830 года а. с. Пушкин отправляется в имение своего отца болдино принимать во владение свою часть наследства.

Своему другу Петру Плетневу он пишет в этот день: "осень подходит. Это любимое мое время - здоровье мое обыкновенно крепнет - пора моих литературных трудов настает - а я должен хлопотать о приданом да о свадьбе, которую мы сыграем бог весть когда.

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