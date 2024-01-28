МЧС предупреждает жителей Архангельской области об усилении ветра

Сегодня ночью и завтра днём ожидается усиление юго-западного, южного ветра — с порывами до 15 метров в секундуТакже в ведомстве предупредили, что завтра по всей Архангельской области ожидается гололёд, а местами оттепель — от 0 до +1 градуса.