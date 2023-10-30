РИА Новости: Анкара готовится к проведению международной конференции по Газе

Ряд региональных стран поддержали Анкару в проведении международной мирной конференции по Газе, руководство страны ведет соответствующую работу, сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в турецкой столице.
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