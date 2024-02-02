Профессор Цуй Хунцзянь: помощь ЕС Украине в размере €50 млрд не изменит ситуацию

Очередной пакет помощи Украине от Европейского союза (ЕС) в размере €50 млрд не способствует изменению ситуации и представляет собой лишь жест поддержки Запада, пытающегося вернуть Киеву уверенность в будущем.
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