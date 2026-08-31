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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Собянин рассказал о запуске в Москве 32 новых маршрутов электробусов

Сорок три электробуса нового поколения поступили в Москву, сообщил Сергей Собянин. Их система зарядки снижает массу машин, одновременно повышая надежность и технологичность.

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