Собянин рассказал о запуске в Москве 32 новых маршрутов электробусов

Сорок три электробуса нового поколения поступили в Москву, сообщил Сергей Собянин. Их система зарядки снижает массу машин, одновременно повышая надежность и технологичность.
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