Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о выборе ниши для бизнеса

Бесплатный вебинар о выборе подходящей ниши проведут для предпринимателей Подмосковья 12 февраля. Участникам расскажут, как адаптироваться к изменениям в мире и использовать этот опыт для развития своего дела.
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