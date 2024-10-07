В Смоленске суд вынес приговор дагестанцам за попытку сбыть наркотики

Их задержали с 2500 таблетками сильного психотропного вещества В июне прошлого года два уроженца республики Дагестан решили поправить свое финансовое положение путем распространения наркотиков - такое предложение им ранее поступило через Интернет от неизвестных.
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