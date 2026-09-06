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Мировое обозрение

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Военные ВСУ используют QR-коды на листовках Минобороны для сдачи в плен

Военные ВСУ используют QR-коды на листовках Минобороны для сдачи в плен

В Доброполье, расположенном в Донецкой Народной Республике, сложилась парадоксальная ситуация: украинские военнослужащие всё чаще используют российские агитационные материалы не по назначению, а как канал обратной связи.

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