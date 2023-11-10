Владимир Корнилов: Украина провела «блестящую операцию против России» с десятками тысяч погибших украинцев

Ну все! Никакого весенне-летне-осеннего контрнаступления не было! Оказывается, это была блестящая психологическая операция Украины с целью дезинформировать противника! Ну да, ну да, а десятки тысяч погибших украинцев, сотни единиц сгоревшей западной бронетехники — это все нарисованные картинки, разумеется! Кстати, а все эти бравурные отчеты Зеленского и его команды на Западе об «успехе контрнаступления» — это они там кого дезинформировали? Читайте также: Снежана Егорова: ВСУ воюют ни за что.