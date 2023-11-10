GOLOS.EU
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU

85 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    «Проводить подобное сравнение невероятно неуместно».                             Интересно, почему? Не потому ли, что...Снежана Егорова: ...
  • Olga Nagornaya
    Это вы про себя?🤣Владимир Корнилов...
  • Вася Российский
    ДебилВладимир Корнилов...

Владимир Корнилов: Украина провела «блестящую операцию против России» с десятками тысяч погибших украинцев

Владимир Корнилов: Украина провела «блестящую операцию против России» с десятками тысяч погибших украинцев

Ну все! Никакого весенне-летне-осеннего контрнаступления не было! Оказывается, это была блестящая психологическая операция Украины с целью дезинформировать противника! Ну да, ну да, а десятки тысяч погибших украинцев, сотни единиц сгоревшей западной бронетехники — это все нарисованные картинки, разумеется! Кстати, а все эти бравурные отчеты Зеленского и его команды на Западе об «успехе контрнаступления» — это они там кого дезинформировали? Читайте также: Снежана Егорова: ВСУ воюют ни за что.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх