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Царьград

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Умерла. Проклятие "Битвы экстрасенсов" снова сработало

Умерла. Проклятие "Битвы экстрасенсов" снова сработало

Проклятие "Битвы экстрасенсов" снова сработало. Умерла звезда шоу Елена Ивашина. Случай не единственный, а лишь один из вереницы смертей "магов", которые не смогли предсказать свою судьбу.

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