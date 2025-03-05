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FT: продуктовая инфляция в Британии достигла пятимесячного максимума

FT: продуктовая инфляция в Британии достигла пятимесячного максимума

По итогам февраля продуктовая инфляция в Великобритании достигла максимальных значений за последние пять месяцев, сообщает Financial Times, ссылаясь на данные Британского консорциума предприятий розничной торговли.

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