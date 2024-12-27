"ДамПродам": до 30% iPhone на вторичном рынке являются неоригинальными

До 30% предлагаемых на вторичном рынке России iPhone представляют собой восстановленные смартфоны, собранные из неоригинальных комплектующих в неавторизованных мастерских – так называемые "китайские рефы".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии