Как отцовство стало делом государственной важности: «Оплот благополучия и стабильности»

В России сегодня празднуют День отца – его отмечают в третье воскресенье октября. Хотя общенародное празднование состоится всего лишь в четвертый раз, власти и общественность с каждым годом уделяют ему все больше внимания.
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