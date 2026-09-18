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Царьград

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Еврокомиссия выделит 10 млрд евро Украине из фонда SAFE

Еврокомиссия выделит 10 млрд евро Украине из фонда SAFE

Официальный представитель Еврокомиссии сообщил, что Евросоюз намерен выделить 10 млрд евро на совместные проекты с Украиной из фонда SAFE.

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