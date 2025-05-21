На северо-западе Челябинска закроют движение из-за спортивных состязаний

Из-за всероссийского полумарафона в Челябинске на полдня закроют движение по одной из улиц. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в субботу, 24 мая, в Калининском районе Челябинска пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.
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