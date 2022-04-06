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В ДЧС Мангистау рассказали о работе спасателей за неделю

В ДЧС Мангистау рассказали о работе спасателей за неделю

С 28 марта по 3 апреля подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области 25 раз выезжали по тревоге, в том числе 3 раза - на пожары, 18 - на случаи горения и 4 - на проведение аварийно-спасательных работ.

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