В ДЧС Мангистау рассказали о работе спасателей за неделю

С 28 марта по 3 апреля подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области 25 раз выезжали по тревоге, в том числе 3 раза - на пожары, 18 - на случаи горения и 4 - на проведение аварийно-спасательных работ.