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Татар-информ

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Брат и сестра остались без родителей из-за атаки БПЛА на Подмосковье

Брат и сестра остались без родителей из-за атаки БПЛА на Подмосковье

Двое подростков остались без родителей из-за удара вражеских БПЛА в Софьино. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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