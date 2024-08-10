Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Давно не видел президента таким злым": О смене начальника Генштаба впервые заговорили военкоры после вторжения ВСУ в Курск

"Давно не видел президента таким злым": О смене начальника Генштаба впервые заговорили военкоры после вторжения ВСУ в Курск

Кремль впервые опубликовал видео - отрывок заседания, на котором начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о происходящем в Курске в присутствии Белоусова, Бортникова и Шойгу.

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