В Минобороны Франции опровергли слова Макрона об отправке войск на Украину

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню опроверг информацию о планах отправки войск НАТО на Украину, уточнив, что все обсуждения касались исключительно расширения помощи Киеву в области разминирования и обучения украинских военных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии