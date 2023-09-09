С большим опозданием: Российская Армия переходит на колесный ход

Своеобразным отражением событий на Украине стал военно-технический форум «Армия-2023». Экспонаты прошлогодней выставки по определению не могли отвечать вызовам спецоперации – времени на реакцию у ВПК было слишком мало.
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