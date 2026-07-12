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Изак Аджар: «В Сильверстоуне потратил время впустую»

Пилот « Ред Булл » поделился впечатлениями от 5-го места на Гран-при Великобритании . «У меня был очень хороший старт.

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