"Летит так, как не летело никогда": Киев объявил о "зоне безопасности" под Курском

ИМ

Ильдус Мамлеев

Две тысячи россиян, что оказались на территории окупированной укрофашистами, просто разберут на органы и отправят в Европу, а потом по всем западным СМИ будут "орать", что русский народ сам убежал от "жестокого тирана Путина", только и всего. Естественно ни кого из "разобранных на органы" ни когда не покажут!