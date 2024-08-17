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"Летит так, как не летело никогда": Киев объявил о "зоне безопасности" под Курском

"Летит так, как не летело никогда": Киев объявил о "зоне безопасности" под Курском

Фото: Царьград 2 дня назад 18K прочитали Киев намерен создать "зону безопасности" под Курском, преследуя свои цели.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Две тысячи россиян, что оказались на территории окупированной укрофашистами, просто разберут на органы и отправят в Европу, а потом по всем западным СМИ будут &quot;орать&quot;, что русский народ сам убежал от &quot;жестокого тирана Путина&quot;, только и всего. Естественно ни кого из &quot;разобранных на органы&quot; ни когда не покажут!
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17 час.

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