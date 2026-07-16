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Выглядят будто смартфоны одного производителя: макеты Samsung Galaxy Z Fold 8 и iPhone Ultra сравнили между собой

Выглядят будто смартфоны одного производителя: макеты Samsung Galaxy Z Fold 8 и iPhone Ultra сравнили между собой

Samsung Galaxy Z Fold 8 должен выйти раньшеИзвестный инсайдер UniverseIce показал на фото макеты Samsung Galaxy Z Fold 8 и первого складного iPhone Ultra, которые очень похожи, но при этом отличаются друг от друга.

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