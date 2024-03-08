Царьград Филипп Киркоров, едва успев вернуться на телеэкран после "отмены", последовавшей за его участием в "голой вечеринке", кажется, снова завернул "не в ту дверь".
Больше не "люблю". Киркоров решил публично поддержать Пугачёву – но испугался "отмены"
Комментарии
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Наталия
Киркоров вроде бы уже давно взрослый мужик, а ведет себя, как дитя неразумное и избалованное до невозможности. Сначала пакостит, а потом пугается, что отшлепают.Тут уж ничем не помочь. Дефект развития.
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1 д.
Ирина Некрасова
Совершенно справедливо. Неумный какой-то человек и морально недоразвитый. Даже странно для его возраста.
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22 час.
ИН
Ирина Некрасова
Вы это серьёзно?! Мужику шестой десяток!!! Ему давно пора было определиться с "верным вектором" и молодёжь по нему вести за собой! А вы предлагаете "указать на ошибки и поддержать"?! Этого радужного павлина с перьями в перекроенной и накачанной ж..пе?! То, что он сейчас заделался "пай-мальчиком", народ не обманет. Лицемерие, глупость и трусость - вот всё, из чего сделан этот "мальчишка"... Таким был, такой есть, таким и останется до гробовой доски.
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22 час.
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