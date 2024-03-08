Больше не "люблю". Киркоров решил публично поддержать Пугачёву – но испугался "отмены"

Киркоров вроде бы уже давно взрослый мужик, а ведет себя, как дитя неразумное и избалованное до невозможности. Сначала пакостит, а потом пугается, что отшлепают.Тут уж ничем не помочь. Дефект развития.

ИН

Ирина Некрасова

Вы это серьёзно?! Мужику шестой десяток!!! Ему давно пора было определиться с "верным вектором" и молодёжь по нему вести за собой! А вы предлагаете "указать на ошибки и поддержать"?! Этого радужного павлина с перьями в перекроенной и накачанной ж..пе?! То, что он сейчас заделался "пай-мальчиком", народ не обманет. Лицемерие, глупость и трусость - вот всё, из чего сделан этот "мальчишка"... Таким был, такой есть, таким и останется до гробовой доски.