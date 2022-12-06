Кто такая София Стужук, чей дом закидали коктейлями Молотова?

До этого девушке уже пришлось бежать из родной страны и переехать за границу. Жила-была себе девушка, вела себе блог на пять миллионов подписчиков, в котором рассказывала о себе, публиковала фотографии себя и еще немного рассказывала о себе.
До этого девушке уже пришлось бежать из родной страны и переехать за границу. Жила-была себе девушка, вела себе блог на пять миллионов подписчиков, в котором рассказывала о себе, публиковала фотографии себя и еще немного рассказывала о себе.
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