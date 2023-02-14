В Смоленске местная администрация отказывалась признать жилой дом аварийным

Но теперь жители могут спать спокойно и ждать скорого переселения. Или не скорого. Прокуратура Смоленской области внесло представление управлению администрации Смоленска по Заднепровскому району по поводу состояния жилого дома по улице Лесопильная.
Но теперь жители могут спать спокойно и ждать скорого переселения. Или не скорого. Прокуратура Смоленской области внесло представление управлению администрации Смоленска по Заднепровскому району по поводу состояния жилого дома по улице Лесопильная.
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